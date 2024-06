Cosa nostra come l’ho conosciuta io non potrà più rinascere | la relazione Dia lo conferma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ho letto con particolare interesse lasemestrale – gennaio-giugno 2023 – della Dia, sullo stato dia Palermo. La trovo in linea con le mie considerazioni, soprattutto per quando riguarda l’assenza di leadership, che possa dar slancio ad una direzione verticistica. In buona sostanza,soffre l’assenza di un capo carismatico, che prenda le redini del gotha mafioso. Di unasono certo:del secolo scorso nonmai più. Detto questo, consentitemi di ricordare momenti funesti che hanno accompagnato la mia vita di poliziotto alla Mobile palermitana prima e alla Dia dopo. Ogni tanto ritorno nella mia città natia – Palermo – e rivedo in alcune vie e piazze cadaveri di magistrati, di miei colleghi della polizia di Stato, carabinieri, politici, cittadini inermi e mafiosi.