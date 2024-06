Chiesa saccheggiata e rovinata dai ladri I fedeli donano 6mila €

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Solidarietà e condivisione della vita cittadina continuano ad essere protagoniste a Gerenzano. Malgrado il difficile anno appena trascorso, con i danni delle violente grandinate dell’anno scorso da riparare, la comunità gerenzanese è stata protagonista di un nuovo forte e importante gesto di solidarietà. Ihanno raccolto 6.155 euro per aiutare la parrocchia di San Pietro e Paolo vittima di un furto avvenuto ad inizio maggio. Oltre all’amarezza che ha lasciato senza parole religiosi eil furto ha avuto anche come effetto un aumento delle spese per la comunità parrocchiale che ha già dovuto sostenere i costi per riparare i danni provocati dal maltempo ae campanile. L’aiuto concreto deiè dunque stato quanto mai provvidenziale.