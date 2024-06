Campo Gotti i danni del nubifragio Sopralluogo dell’assessore Bravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Ildi mercoledì pomeriggio ha fatto finire sott’acqua anche ildi atletica leggera Carlo, in viadi Marte, rimasto parzialmente danneggiato. Per controllare di persona lo stato di salute dell’impianto comunale – storicamente gestito dall’Edera Forlì e, di recente, passato all’associazione sportiva Libertas – il nuovo assessore con delega allo sport Kevinsi è recato sul posto per un. "È stato un momento importante di confronto con il gestore, che mi ha illustrato le fragilità del complesso nella sua parte interrata. Di fronte a uncome quello dei giorni scorsi – spiega l’assessore– i disagi sono stati inevitabili. L’acqua ha raggiunto in pochissimi minuti il magazzino e gli uffici sotto il livello stradale.