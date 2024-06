Buongiorno-Spinazzola Napoli allo sprint finale! Manna a Milano per chiudere

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 30 giugno 2024) Il ds, da domani, sarà di nuovo aa tessere la tela die poi quella di: la strategia è definita, chiarissima. Ilper due colpi in entrata: Alessandroper la difesa, Leonardoper rafforzare la batteria di esterni, un ruolo fondamentale per il gioco di Antonio Conte. Il club azzurro sta lavorando per definire prima del ritiro entrambi i colpi e da domani proverà ad accelerare per la chiusura dei due affari. Ilè l’unico club che perha confezionato un’offerta serissima A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Ilè l’unico club che perha confezionato un’offerta serissima, super: 35 milioni di euro con i bonus.