Autonomia Zaia | Un progetto di modernità e responsabilità

(Di domenica 30 giugno 2024) VENEZIA – “Nel futuro prossimo, nei libri di storia troveremo scritto che il 19 giugno 2024 fu per l’Italia una data epocale: il giorno in cui venne approvata quella che presto diventerà la legge sull’. Penso che il merito di tutto quello che è accaduto e sta accadendo in questo Paese sia di quei 2.328.000 veneti che andarono a votare per il referendum. Io credo nell’e credo in questo nuovo Rinascimento”. Così, in un post pubblicato sui suoi canali social e intitolato ‘, undi’, il presidente della Regione Veneto, Luca(foto). L'articolo: “Undi” L'Opinionista. .