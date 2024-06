Telepass sbanca il mercato e ti regala l’autostrada per un intero anno | basta solo scattarsi un selfie per vincere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 29 giugno 2024) Viaggiare in autostrada è diventato piuttosto dispendioso, ma grazie asi puòundi pedaggio gratis. Il servizioè una di quelle invenzioni miracolose che frisparmiare ai viaggiatori in automobile minuti preziosi di fila al casello autostradale, dove spesso nonci sono code infinite, ma spesso e volentieri non funziona il lettore della carta di credito oppure si verifica qualche guasto qua e là. Scatta une vinci con– cityrumors.itGrazie a, invece, si può usufruire di appositi caselli autostradali ai quali non serve fermarsi: l’apparecchio si collega daai sistemi autostradali, essendo di fatto un transponder e, immediatamente, la barra del casello si alza senza nemmeno costringere l’automobilista a fermarsi (magari a rallentare un pochino).