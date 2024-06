Simona Branchetti chi è e cosa fa il compagno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024) La conduttrice di Pomeriggio Cinque News,, ha occhi solamente per lui. Nonostante due matrimoni alle spalle sembra aver ritrovato la serenità. “Al Tg5 devo rimanere sempre professionale, rigida e quasi fredda. A Pomeriggio Cinque News posso lasciarmi andare, essere più esuberante e mostrare davvero la mia personalità”, è con queste parole – rilasciate a DiPiù Tv – cheha spiegato come vive diversamente i due mondi televisivi. La conduttrice è bravissima a vestire entrambi i panni. Passare da mezzobusto a padrona di casa di una delle trasmissioni più seguite dal pubblico Mediaset non è esattamente semplice ma a lei viene naturale.è da poco tornata al timone di Pomeriggio Cinque News – notizie.