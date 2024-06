Pride 2024 in 7 città sfila il corteo per i diritti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono partiti oggi i cortei in ben 7italiane: ilcontinua la suata per i. A Milano oltre 350mila persone hanno partecipato alper idella comunità LGBTQ+. E come ogni anno, porte aperte e accoglienza anche per chi della comunità non fa parte (i cosiddetti ally, “alleati”). A partecipare, oltre alle comunità e ai vari carri, anche importanti esponenti politici. Come Elly Schlein, che era già presente nella giornata di incontro politico ieri a Napoli, e oggi a Milano., lo scontro politico E in questo incontro napoletano la leader del Pd ha trovato sulla stessa lunghezza d’onda anche il leader del M5S Giuseppe Conte. Mentre le opposizioni al Governo Meloni, che da sempre espresso la sua posizione in merito, si ricompattano sul matrimonio egualitario.