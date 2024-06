Paolo e Letizia tornano a postare insieme | l’annuncio a sorpresa per i fan

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 29 giugno 2024)Masella ePetris stanno ancoradopo i recenti dubbi:ai fan della coppia L’amore traMasella ePetris resiste dopo la fine del Grande Fratello. Negli ultimi giorni erano cresciuti i dubbi riguardo la coppia nata sotto i riflettori di Cinecittà, dopo che i fan avevan notato poche uscite pubbliche e scatti l’uno in compagnia dell’altro sempre meno frequenti. Nella notte i Paoleti hanno deciso di mettere a tacere le voci una volta per tutte, rassicurando i loro sostenitori e annunciando in una storia Instagram un evento che li vedrà entrambi protagonisti nei prossimi giorni: “Ciao ragazzi, siamodel Grande Fratello, vi aspettiamo il 16 luglio a Castelvetrano al Lido Aloha per la giornata dello sport e contro il bullismo, vi aspettiamo in tanti”.