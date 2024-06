Martinez-Inter tutto fatto! C’è una data per l’ufficialità Atteso per le visite – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) L’ha ufficiosamente concluso l’accordo per l’acquisto di Josepdal Genoa. Il portiere spagnolo arriverà a Milano per ricoprire il ruolo di secondo portiere, dietro al titolare Yann Sommer. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, c’è unaper– L’acquisto di Joseprappresenta una mossa strategica per l’, che ha deciso di potenziare il reparto portieri con un elemento di qualità e affidabilità., che ha ben figurato con il Genoa nelle ultime stagioni, è considerato uno dei portieri più promettenti del nostro campionato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lemediche sono previste per il fine settimana, mentredell’acquisto è attesa per lunedì 1 luglio.