Le designazioni arbitrali Roteglia-Cervarezza | fischietto a Morini

(Di sabato 29 giugno 2024) Settimana decisiva per il Montagna che vive domani il penultimo round di qualificazione e due recuperi decisivi mercoledì sera. Quasi con le spalle al muro il Felina che, reduce da 3 ko in stecca, deve far punti nel return match con l’Sqpm Montecavolo e poi giocarsi tutto nella sfida di mercoledì contro il Baiso. Anche i gialloblù devono tornare a muovere la classifica nella tana della capolista Villa Minozzo. Vero e proprio spareggio fra Gatta e Vettus, appaiate in seconda piazza nel girone B dove il Carpineti ha staccato il pass per i quarti di finale con 180’ di anticipo. I granata di Luca Bianchi hanno però una partita in più rispetto agli enzani e quindi devono sbloccarsi. Insegue il primo hurrà anche la Borzanese che attende proprio il Carpineti e mercoledì affronterà una gara da dentro o fuori a Vetto.