Highlights e gol Germania-Danimarca 2-0 | ottavi Euro 2024 VIDEO

(Di sabato 29 giugno 2024) Le pagelle di2-0, match valido per glidi finale di. A Dortmund primo tempo caratterizzato da un gol annullato a Schlotterbeck per un fallo in attacco e poi dalla pioggia torrenziale, con tanto di fulmini, che ha costretto l’arbitro Oliver a sospendere la partita per oltre venti minuti. Nella ripresa incredibile situazione: Andersen segna il gol del vantaggio danese, annullato però col Var per fuorigioco, un minuto dopo ancora Var per un mani proprio di Andersen e rigore assegnato ai tedeschi, lo trasforma Havertz. Nel finale il raddoppio di Musiala chiude i giochi e ai quarti ci va la Mannschaft. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. LE PAGELLE GLIDI2-0 WOW INCH PERFECT PENALTY FROM HAVERTZ pic.