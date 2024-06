Elezioni Iran | vantaggio per il riformista Pezeshkian ma si andrà al ballottaggio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Ha superato il 40% l’affluenza alleintenutesi ieri per scegliere il nuovo presidente, in seguito alla morte, in un incidente in elicottero lo scorso maggio di Ebrahim Rahisi che deteneva la carica dal 2021. Lo spoglio vede in testa il ilMassoudcon il 42,6% delle preferenze (5,354 milioni di voti) e il fondamentalista Saeed Jalili, al 38,8% (con 4,875 milioni di voti). A renderlo noto, questa mattina, il portavoce del Comando elettorale statale, Mohsen Eslami, citato dall’agenzia stampa statale Irna. Gli altri due candidati in corsa, Mohammad Baqer Qalibaf e Mostafa Pourmohammadi, hanno ottenuto rispettivamente 1,620 milioni di voti e 95 mila voti. Secondo quanto riferiscono i media del Paese, pare difficile che uno dei candidati possa raggiungere già ora il 50% dei voti, delineando la necessità di unil 5 luglio prossimo trae Jalili.