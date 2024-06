Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 29 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Ilinizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sono comunquelee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Tutto fatto per l’acquisto di Josep Martinez che lunedì prossimo potrebbe essere ufficializzato. Già nel fine settimana sono previste le visite mediche. Col Genoa si continua a lavorare anche sul fronte Albert Gudmundsson, ma a fuoco lento. L’islandese ha dato piena disponibilità all’, ma resta da valutare la situazione giudiziaria. Resta viva la pista Ndoye, che però piace anche al Manchester United.