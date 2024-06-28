Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 19:15 (Di venerdì 28 giugno 2024) Viabilità DEL 28 GIUGNO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 Roma-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZONE SUD LA CIRCOLazioNE è REGOLARE SULLA LAURENTINA ALTR OINCIDENTE CAUSA CODE DA SANTA PROCULA A VIA DI VALLE CAIA, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SULLA Roma-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR, LA CIRCOLazioNE è REGOLARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA Roma-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESTO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, è STATO RIPRISTINATO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 160 MINUTI LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 18:45 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZONE SUD LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLA LAURENTINA ALTR OINCIDENTE CAUSA CODE DA SANTA PROCULA A VIA DI VALLE CAIA, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESTO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, è STATO RIPRISTINATO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 160 MINUTI LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 18:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SEMPRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZOONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO ENNESIMO INCIDENTE CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IL SERVIZIO È ANCORA SOSPESO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA I TRENI INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E RITARDI SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE I LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI AUTO IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA ALTRO INCIDENTE SEMPRE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZOONE SUD CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO ENNESIMO INCIDENTE CAUSA CODE DA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASAL DEL MARMO E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, IL SERVIZIO È ANCORA SOSPESO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN INCENDIO DIVAMPATO IN PROSSIMITÀ DELLA SEDE FERROVIARIA I TRENI INTERCITY E REGIONALI SUBISCONO LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E RITARDI SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA TRA CAPENA E GALLESE I LA CIRCOLAZIONE è TORNATA REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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