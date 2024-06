Tesori nascosti dell’Egeo | 10 perle greche da scoprire

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) Oltre le celebri Santorini e Mykonos, l’arcipelago greco custodisce autentici gioielli ancora poco noti al turismo di massa. Isole dove il tempo sembra essersi fermato, con spiagge incontaminate, villaggi pittoreschi e vestigia di antiche civiltà. Scopriamo insieme 10nascoste, dove natura selvaggia e storia millenaria si fondono in un abbraccio mozzafiato. Astypalea: la farfalla delle Cicladi Situata nel punto in cui le Cicladi incontrano il Dodecaneso, Astypalea stupisce per la sua forma a farfalla. L’isola è dominata dal maestoso Castello dei Querini, fortezza veneziana del XV secolo che si erge su uno sperone roccioso. Dalla sua sommità lo sguardo spazia sul mare cristallino e sulle case bianche di Chora, il pittoresco capoluogo.