Sinner peggio non poteva succedere | è un vero incubo

(Di venerdì 28 giugno 2024) Non arrivano buone notizie per Janniknonandare per il numero 1 al mondo, è unNon certo quello che sperava Jannik, né quello che si auguravano i suoi tifosi. Per il numero 1 al mondo si materializza l’temuto negli ultimi giorni ed ora il suo cammino diventa molto complicato. Il tennista altoatesino è alle prese con la preparazione in vista di Wimbledon, che partirà la prossima settimana, e ieri si è concesso un allenamento con Novak Djokovic, importante soprattutto per il serbo che ha potuto così capire di aver completamente smaltito il problema al ginocchio e di essere pronto per il Grande Slam londinese. Un avversario in più sulla strada diche potrà incontrare l’ex numero 1 soltanto in finale però, l’unico aspetto positivo di un sorteggio che ha messo il 22enne nella parte del tabellone con più insidie.