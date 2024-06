Sinner-Hanfmann Wimbledon 2024 | quando si gioca programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Jannikaffronterà Yannickal primo turno di, terzo Slam della stagione tennistica che si disputa sull’erba londinese. Il numero 1 del mondo farà il proprio debutto nella giornata di lunedì 1° agosto (orario da definire),calcherà il palcoscenico di uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo per sfidare il rognoso tedesco, attuale numero 95 del ranking ATP. Il giorno del debutto si conosce con anticipo poiché il nostro portacolori è finito nella stessa parte di tabellone di Carlos Alcaraz, che è il campione in carica e che da tradizione avrà l’onore di aprire ildell’evento sul Campo Centrale. Il tennista italiano ha vinto l’unico precedente disputato contro il 32enne teutonico: risale al 2023, curiosamente sempre al primo turno di un altro Slam, ovvero gli US Open.