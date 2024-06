Puccini secondo Muti il concerto in diretta su Rai3 da Lucca

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) Insudalle Mura Storiche diva in onda il, omaggio al genio di Giacomoda parte del Maestro RiccardoÈ un tributo al genio di Giacomotra le mura storiche della sua città, nell’anno delle celebrazioni per il centenario, il, che Rai Cultura trasmette dainvenerdì 28 giugno alle 21.20 suin mondovisione. Il Maestro Riccardodirige l’Orchestra giovanile Cherubini che, in occasione del ventennale della sua fondazione, si presenta eccezionalmente con un organico di 120 musicisti. Sul palco le grandi voci di Eleonora Buratto, Lidia Fridman, Mariangela Sicilia, Luciano Ganci, Dmitry Korchak e Francesco Meli. Il, presentato da Serena Autieri, in occasione dell’anno dedicato alle celebrazioni di Giacomo, è realizzato dal Ministero della Cultura in partecipazione con il Comune diper il Comitato promotore delle Celebrazioniane e il Teatro del Giglio, in collaborazione con Rai Cultura, SIAE,Summer Festival e D’Alessandro e Galli.