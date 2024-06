Maldini attacca Cardinale | Non si può spiegare tutto con un foglio Excel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Un'altra bordata, quella tirata da Paoloal presidente rossonero Gerry, che all'inizio della scorsa estate l'ha sollevato dall'incarico insieme al vecchio d.s. Frederic Massara. L'ex colonna rossonera l'ha fatto al podcast Akos di Luca Gemignani: “Quando ho fatto il dirigente, avendo avuto 25 anni di esperienza e ricordando molto bene quello che ho provato da calciatore nei momenti difficili che sono stati tanti, ho cercato di mettere a frutto questa esperienza e cercare di supportare quelli che sono ragazzi molto giovani senza ancora una struttura vera e propria per affrontare determinati pesi — le parole di— Le tante proprietà straniere che arrivano non conoscono bene l'argomento e non vogliono neanche affrontare quel tipo di problema.