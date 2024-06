Enotria | The Last Song annunciate le edizioni fisiche Standard e Deluxe Edition

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 28 giugno 2024) Jyamma Games ha annunciato ledi: The, rivelando inoltre che i fan potranno mettere le proprie mani non soltanto sulla versionedel gioco ma anche su quella, contenente alcuni oggetti esclusivi. Il team di sviluppo italiano ha rivelato di aver realizzato questedel souls-like grazie al supporto di Fireshine Games, aggiungendo che verranno rilasciate sul mercato sin dal giorno di lancio del titolo, fissato nello specifico il 19 settembre 2024. Ma tornando alla novità della giornata,: Thesarà acquistabile in versione fisica, sia con l’edizioneche con la, su PS5 ed Xbox Series XS, mentre la versione Digitalsarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5.