De Luca | Riconfermo a De Laurentiis la vicinanza della Regione per rifare il Maradona

(Di venerdì 28 giugno 2024) Si gioca anche una piccola partita politica intorno al Napoli e alla questione relativa all’impianto sportivo che va ristrutturato o ricostruito da capo. Proprio su questo tema si sono «Ho riconfermato al presidente Dela, per quello che dovesse servire, per lo stadio San Paolo-o per altre iniziative sportive» Desta con DeLo dice il presidenteCampania, Vincenzo De, che parla del Napoli in chiusura del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.«Ricordo sempre che grazie ai 30 milioni investiti dalla Campania nello stadio San Paolo, in occasione delle Universiadi, è stato possibile far giocare partite di Champions che altrimenti non avremmo potuto ospitare.