Olanda vs Austria – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 23 giugno 2024) Con un solo punto a disposizione per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta di Euro 2024, l’incontra l’nell’ultimo incontro del Gruppo F martedì 25 giugno. Le due squadre si affrontano a Berlino con gli Oranje che hanno quattro punti in classifica dopo lo stallo con la Francia; gli uomini di Ralf Rangnick hanno superato la Polonia l’ultima volta e ora hanno bisogno di almeno un punto per avere qualche possibilità di raggiungere gli ultimi 16 anni. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCon l’obiettivo di raggiungere i turni ad eliminazione diretta per l’ottava volta nelle ultime nove partecipazioni ai Campionati Europei, i Paesi Bassi hanno fatto un passo avanti verso il loro obiettivo primario, tenendo la Francia, favorita del torneo, in un pareggio per 0-0 venerdì sera.