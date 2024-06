Vannacci | come la destra spreca occasioni divulgative e le brucia a differenza della sinistra

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu – Il generale Robertoè l’ennesima prova dinon abbiano capito nulla o difacciano finta di non aver capito nulla. Non è questione di valore culturale, che resta controverso e discutibile da quando il suo “mondo al contrario” ha sbancato nelle librerie. Non è questione neanche di prestigio, ma di scaltrezza e intelligenza., laverso l’ennesimo flop culturale? La fretta è cattiva consigliera, si sa. La candidatura dipresso lae in “quota Lega” aveva già fatto storcere il naso all’inizio. Poi le performance nelle prime comunicazioni del generale non hanno aiutato, certamente. Performance che però non possono essere state diffuse senza il consenso del partito, di conseguenza è naturale porsiminimo qualche domanda.