Toti | Sempre agito nell' interesse pubblico E allontana le dimissioni

(Di lunedì 3 giugno 2024) È convinto di aver anteposto "l'in ogni nostra scelta" e ha la certezza "che la maggior parte dei liguri comprendano e apprezzino il cammino fatto e i risultati raggiunti dal nostro governo". Per questo Giovanni, il presidente della Liguria dallo scorso 7 maggio posto agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, non è intenzionato a dimettersi. Anzi: domani farà leggere al capogruppo della sua lista in Consiglio regionale Alessandro Bozzano una lettera che ha preparato con il preciso scopo dire tutti gli spettri che avvolgono questa vicenda. E che in qualche modo si pone in antitesi con la mozione di sfiducia presentata nei confronti della sua giunta da parte delle opposizioni, e che sarà votata proprio domani.