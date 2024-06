Tech by Her | il divario digitale di genere e l’innovazione in Campania

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di lunedì 3 giugno 2024) SALERNO – Dopo aver condiviso, nel primo step di novembre scorso presso la Stazione Marittima di Salerno, esempi e modelli di successo, è il momento della seconda e conclusiva fase diby Her, iniziativa promossa da Huawei – azienda leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communicationnology (ICT) – che mira a raccontare la rivoluzione tecnologica portata avanti dalle donne e che si pone come obiettivo quello di contribuire alla riduzione del gap dinel Sud dell’Italia in più ambiti, tra cui l’accesso a internet, il coinvolgimento e la leadership nel mondo della tecnologia, fornendo dei role model, persone a cui ispirarsi per apprendere comportamenti di successo e strategie vincenti. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 giugno alle 17 presso il Lloyd’s Baia Hotel: un lungo pomeriggio per approfondire le tematiche di, creare networking e conoscere le protagoniste del cambiamento.