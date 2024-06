Spider-Man | Beyond The Spider-Verse Chris Miller commenta il possibile uso dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024)-Man:TheilusoTony Vinciquerrara, capo della Sony Pictures, ha recentemente rivelato i piani dello studio per aumentare l’usonei film e negli spettacoli televisivi. Ritiene che ciò li aiuterà a produrre in “modi più efficienti”, ma in definitiva è poco più di un modo per risparmiare denaro. L’anno scorso, il fondatore della DreamWorks Jeffrey Katzenberg ha suggerito che l’IA ha il potenziale di ridurre i costi di realizzazione di un film d’animazione fino al 90%, con la necessità di creare solo 50 artisti invece di 500. Se da un lato questa è una prospettiva entusiasmante per i dirigenti degli studios, dall’altro ha lasciato preoccupati gli appassionati di cinema.