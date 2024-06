Si fingono corrieri e spariscono con la merce | arrestati 2 truffatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano – Si fingevanodi una società di spedizioni. Arrivano nelle aziende, prendevano in carico lae sparivano nel nulla. Almeno tre i colpi scoperti nelle ultime settimane dalla polizia, sempre messi a segno da due italiani di 51 e 53 anni,nei giorni scorsi per truffa in concorso. Il raggiro in centro Ad aprile, il rappresentante di uno showroom di Brera ha denunciato agli investigatori della quarta sezione dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di aver ricevuto il giorno prima una telefonata da un uomo che aveva chiesto se i colli da spedire fossero pronti per il ritiro e che aveva aggiunto che poco dopo si sarebbero presentati dueper il ritiro. Solo dopo aver consegnato ai due spedizionieri i pacchi contenentidel valore di oltre 30mila euro, la vittima si era accorta del raggiro subìto.