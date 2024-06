Seul stop ad accordo con Pyongyang dopo invio dei palloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il Consiglio di sicurezza nazionale sudcoreano ha deciso di sospendere l'militare intercoreano di riduzione delle tensioni con, firmato nel 2018, fino a quando non sarà ripristinata "la fiducia reciproca" in risposta al massicciodi palloncini aerostatici pieni di spazzatura e letame dal Nord verso il Sud. I partecipanti alla riunione "hanno deciso di presentare una proposta per sospendere l'intera efficacia dell'militare del 19 settembre fino a quando non sarà ripristinata la fiducia reciproca tra le due Coree", ha affermato in un comunicato l'Ufficio presidenziale di. .