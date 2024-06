Serie d Follonica Gavorrano confermato l’intero staff tecnico per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ilconferma losanitario per la. Dopo l’ottimo lavoro svolto nell’annata appena conclusa, a comporre l’organico medico del gruppo biancorossoblù saranno ancora il dottor Filippo Chiechi e i fisioterapisti Matteo Marchi e Simone Bicocchi. Chiechi, medico chirurgo specializzato in traumatologia sportiva, riabilitazione e ortopedia, proseguirà quindi il suo percorso come medico responsabile e sociale assieme ai terapisti e responsabili di campo della formazione mineraria. "Dal punto di vista della gestione degli infortuni è stata unache possiamo definire praticamente perfetta – sottolinea il dottor Chiechi –. Abbiamo avuto pochissimi infortuni sia di natura muscolare che di natura traumatica, a parte Matteo Masini che ha subìto la frattura del perone in semifinale di Coppa Italia con la Varesina, un evento fortuito in un incidente di gioco.