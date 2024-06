Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta a 93 anni | ecco chi è la nuova moglie dell’imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il magnate dei mediasi èper la. L’imprenditore 93enne ha pronunciato il suo quinto fatidico sì, convolando a nozze con Elena Zhukova, l’ex suocera dell’oligarca russo Roman Abramovich. Il matrimonio è stato celebrato a Moraga, la sua sontuosa tenuta in California, con una cerimonia che ha visto la presenza di numerosi ospiti di spicco. L’evento si è svolto con imponenti misure di sicurezza per garantire la privacy degli sposi e degli illustri ospiti, tra i quali figuravano Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, e suaDana Blumberg, oltre all’amministratore delegato di News Corp, Robert Thompson, accompagnato dalla consorte Wang Ping. Le auto di lusso, tra cui molte Rolls Royce e Bentley, hanno sfilato all’ingresso della tenuta, aggiungendo un tocco di sfarzo alla cerimonia.