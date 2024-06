Roland Garros 2024 De Minaur batte Medvedev | è il primo australiano ai quarti da Hewitt

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vent’anni dopo l’ultima volta, l’Australia torna ad avere un giocatore neidi finale del. Merito di Alex De, che ha ribaltato il pronostico della vigilia e sconfitto Daniilcon il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-3. Il russo era partito bene, vincendo ilset grazie ad un break nel terzo gioco (nonostante ci fossero volute ben 7 palle break), ma a metà del secondo parziale ha chiesto un medical time out per un problema al piede e da quel momento non è più riuscito ad impensierire l’avversario. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Non è chiaro se alla base dei problemi dici fossero effettivamente dei problemi fisici o se si trattasse di semplice stanchezza, fatto sta che non è stato in grado di esprimersi al meglio ed ha ceduto i tre seguenti set in maniera piuttosto rapida.