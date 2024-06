Prodotti illegali la GdF sannita sanziona attività a Sant’Agata e Apollosa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al contrasto alla commercializzazione dicontraffatti e non sicuri, ha sottoposto a controllo duecommerciali, site ade adei Goti, all’esito del quale sono stati sottoposti a sequestronon conformi agli standard di sicurezza. In particolare, a seguito di mirati accertamenti, i finanzieri della Tenenza di Montesarchio, all’interno di una vasta area commerciale di 1000 metri quadri di, hanno rinvenuto 675 articoli quali penne, matite colorate, accessori per l’estetica e capi di abbigliamento esposti per la vendita al dettaglio. I predettierano privi delle prescrizioni essenziali previste dalla normativa afferente la sicurezza dei, requisito indispensabile per gli operatori economici europei al fine di attestare la conformità deiai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla normativa comunitaria.