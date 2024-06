Per Michael Keaton l’impatto della cultura pop di Beetlejuice è fuori luogo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 3 giugno 2024) Perpop diè “” Trent’anni dopo,torna alle sue radici poltergeist in. Dovremmo entrare in questo sequel con grandi speranze, dato cheha dichiarato di aver visto personalmente il “grande” film di Tim Burton. Ripensando al periodo in cui ha girato il primo film diricorda chepop del film è stato a dir poco “sconcertante”. Non c’è dubbio che, il personaggio di, il “fantasma con il massimo”, sia uno dei personaggi più amati dai fan. Può apparire come uno stravagante costume di Halloween o il volto del bio-esorcista appare come una foto su una tazza di caffè.