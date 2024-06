Pazienza | Meritavamo la finale per quanto fatto Futuro…

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il pensiero deve essere globale, bisogna analizzare la gara di oggi. Potevamo evitare i gol che abbiamo preso, soprattuto il secondo, molto ingenuo”. Così Michele, tecnico dell’Avellino, nel post gara delle gara con il Vicenza. “È un peccato peral di là degli episodi. I ragazzi meritavano lae questa eliminazione ci procura rabbia e delusione. Siamo fuori non meritandolo, ma il calcio è questo. Va accettato il verdetto del campo e dobbiamo pensare a ciò che sarà del futuro – continua il tecnico – Le scelte nel gruppo? L’allenatore è chiamato a fare delle scelte, a volte anche antipatiche, ma bisogna puntare su un gruppo dando continuità per arrivare ai risultati. Non dico che bisogna accantonare il resto del gruppo.