Fonte : calcioweb.eu di 3 giu 2024

Le scuole sono emerse come luoghi di riferimento per valorizzare la One Health come visione e strategia per un futuro sostenibileL?evento conclusivo ? riporta una nota – che si è tenuto oggi nella Sala del Refettorio alla Camera – è stato un?occasione per raccontare l?impegno delle scuole e per metterle in connessione con esperti e decisori, in un momento di confronto pubblico su un tema che riguarda ognuno di noi: l?interazione tra la salute umana, animale e l?ambiente.

‘One Health Project – Scuole in Azione’ un gioco per quella globale