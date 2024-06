Montevarchi riparte dal tridente di baby Lelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’allenatore più giovane del girone E di Serie D, il trentenne ex Ghiviborgo Nico, considerato da molti addetti ai lavori un predestinato a calcare in futuro i palcoscenici del professionismo, guiderà ilnella prossima stagione. Un’annata che la dirigenza di via Gramsci sta programmando per evitare sofferenze e regalare ai tifosi un campionato di livello, in linea con le tradizioni dell’Aquila. La svolta tecnica, a una settimana dal divorzio da Loris Beoni, si è concretizzata nella serata di sabato, dopo giorni di contatti tra il direttore sportivo Donello Resti e i candidati alla panchina rossoblù. Quando sembrava scontata l’intesa con l’ex Sammarurese e Scandicci Mirko Taccola, è spuntata la possibilità di portare in Valdarno il trainer livornese, coccolato da diversi club, compreso l’Empoli che pareva intenzionato ad affidargli la Primavera.