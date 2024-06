Intelligenza artificiale Sergio Bellucci | E’ una rivoluzione inarrestabile che va regolamentata

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 3 giugno 2024) A Stefano, esperto di innovazione tecnologica,e comunicazione scientifica, intervenuto a un incontro promosso da Alleanza Verdi Sinistra a Torino sul tema della “democrazia digitale”, abbiamo posto alcune domande. In un fase in cui tutti parlano diil suo contributo consente di inquadrare questadirompente e senza confini in un quadro socio politico che pone grandi interrogativi sul futuro. Lei ha previsto che l’IA si espanderà in modo esponenziale nell’immediato futuro, sviluppando forti conflittualità. Per il medio periodo sono ottimista, perché credo che l’umanità troverà modo per utilizzare questa tecnologia rivoluzionaria a livello globale, ma sono quanto mai preoccupato per la fase di passaggio, ora in avvio, in quanto gli squilibri per arrivare a un nuovo equilibrio, potrebbero essere molto pericolosi e ci sarebbe bisogno di un governo di questo processo.