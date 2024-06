Infiorata afflusso record | Più forti della pioggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Grande successo ieri dell’di Pievepelago in occasionefesta del Corpus Domini, nonostante lacaduta intorno a mezzogiorno. I tappeti floreali erano stati da poco ultimati e si temeva non potesse passarvi sopra il sacerdote durante la solenne Processione. Invece si è riusciti a svolgerla regolarmente, con undi persone come non si ricordava da tanto tempo. Entusiasti i commenti dei visitatori, giunti non solo dall’Emilia Romagna ma anche da altre regioni italiane. Dai temi prettamente religiosi, anche quest’anno i tappeti dell’pievarola hanno spaziato sull’attualità con diverse opere ispirate alla ‘Speranza’ con struggenti appelli per la pace mondiale, sia in Ucraina che in Israele e altre parti del mondo.