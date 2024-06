Hercai Amore e Vendetta su Real Time | trama di tutte le puntate della stagione 1

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 3 giugno 2024), il canale in chiaro visibile sul numero 31 del digitale terrestre, visto il successo del Dottor Alì, insiste sulle serie turche e da lunedì 15 aprile propone in prima serata. La serie è incentrata su untravagliato alla Romeo e Giulietta, visto l’odio tra le due famiglie dei protagonisti.La protagonista è Reyyan ?ado?lu, interpretata da Ebru ?ahin, una giovane donna appartenente a una delle famiglie più potenti di Midyat. La sua vita viene sconvolta quando incontra Miran Aslanbey, interpretato da Ak?n Ak?nözü, un affascinante uomo d’affari in cerca dicontro la famiglia ?ado?lu per la morte dei suoi genitori. Miran e Reyyan si innamorano perdutamente, ma il loroè ostacolato dall’odio che divide le loro famiglie e dai segreti del passato.