Graduatorie GPS 2024 | 3 punti in più al concorso ordinario CISL chiede di attribuirli d’ufficio ecco perché

Fonte : orizzontescuola di 3 giu 2024

CISL chiede di attribuirli d’ufficio, ecco perché L'articolo Graduatorie GPS 2024: 3 punti in più al concorso ordinario Con FAQ del 31 maggio 2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito un chiarimento sulla tabella di valutazione dei titoli A/3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che può avere un impatto notevole sulle graduatorie, Si tratta della possibilità di attribuire 3 punti aggiuntivi al concorso ordinario della scuola secondaria, anche qualora il titolo sia già stato utilizzato come titolo di accesso.

