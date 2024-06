Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi 3 giugno | orari percorso altimetria tv Sarà scontro tra i big nel primo arrivo in salita?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024)inper ildel, e i big sono subito chiamati in causa. La prestigiosa breve corsa a tappe francese,ideale per l’avvicinamento alla Grande Boucle, entra nel vivo già dalla seconda giornata, e i primi verdetti sono attesi. Maglia Gialla per il danese Mads Pedersen, ma il finale sembra decisamente troppo duro per un corridore dalle sue caratteristiche.breve ma esplosiva, soprattutto per un finale che non lascia alcun tipo di respiro. Sono 142 i chilometri da fare dalla partenza di Gannat all’su Col de la Loge. Nella prima metà di giornata ci saranno le prime due difficoltà altimetriche, che serviranno per mettere fatica nelle game dei corridori. Si entra nel vivo più avanti, e negli ultimi venticinque chilometri sono presenti senza soluzione di continuità la Co?te de Saint-Georges-en-Couzan (7 km al 5,8%), il Col de la Croix Ladret (3,1 km al 6,1%) ed il finale sul Col de la Loge (3km al 3,7%).