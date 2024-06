Fonte : superguidatv di 3 giu 2024

Me ne accorgo dalle persone che mi fermano per strada nonostante siano ormai sei anni che non sono più a “Uomini e Donne” Giorgio Manetti, intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio, è uscito il singolo “Rotola l’estate” con Giusy Mercuri.

Giorgio Manetti intervista esclusiva all’ex cavaliere di Uomini e Donne | Non torno a Uomini e Donne mi sentirei fuori posto Gemma si è invecchiata nel programma Ida Platano ha difficoltà a relazionarsi con gli uomini Tale e quale Show? Mi piacerebbe partecipare