Giorgetti prepara la fuga dal Mef e spera in un posto a Bruxelles

(Di lunedì 3 giugno 2024) Spesso è una sorta di parafulmine, l’uomo su cui ricadono le responsabilità di tutte le scelte che scontentano la maggioranza in tema di conti. Per Giancarlo, ministro dell’Economia, è quasi diventata l’abitudine, ma alla lunga sembra averlo stancato. Secondo quanto racconta la Repubblica,sarebbe ora disa lasciare il Mef. Magari per andare in Europa, a fare il commissario italiano. Per smetterla di essere il parafulmine di fronte alle strette che attendono ancora l’Italia e che l’hanno portato a essere di fatto sfiduciato da gran parte della maggioranza.pensa alla: un ministro sotto assedio La situazione interna alla maggioranza per lui è tutt’altro che favorevole. Forza Italia lo attacca, come avvenuto sul Superbonus, Fratelli d’Italia non ha motivo di difenderlo puntando invece sul suo vice, Maurizio Leo, e anche nella sua Lega spesso è sotto attacco.