Genitori sulle barricate Troppi iscritti e poche aule | alunni costretti a spostarsi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Idella scuola secondaria di primo grado "Krueger" dell’istituto comprensivo "Bruno da Osimo" chiedono aiuto ai tre candidati a sindaco. "La scuola secondaria di primo grado del plesso Krueger a settembre avrà una sezione in più (con 40in più rispetto agli studenti in uscita) – scrivono iin una lettera consegnata al Consiglio d’istituto che verrà poi data ai tre -. Siamo preoccupati per la mancanza di spazi all’interno della struttura scolastica, spazi che condivide da più di 15 anni con la media del comprensivo "Caio Giulio Cesare" in piazzale Bellini. Già quest’anno ci siamo adattati con il corpo docente alla situazione complessa della mancanza di spazi ma a settembre ci sarà una crescente esigenza di ridistribuire equamente letra i due istituti comprensivi che convivono nello stesso edificio.