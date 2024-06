Garance Authié balla sulla canzone di Fedez lui ricondivide | affronto a Chiara Ferragni?

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 3 giugno 2024) La modella francese, 20 anni, nuova presunta fidanzata di, ha postato sui social un video in cuisulle note della nuovadel rapper 34enne, Sexy Shop, in collaborazione con Emis Killa.ha postato il video del suo balletto sulle note di Sexy Shop, uscito venerdì scorso, sul suo profilo TikTok, video cheha subito ricondiviso sulle stories (ora non più visibili) del suo account Instagram, ulteriore segnale che sembra confermare la nuova storia d’amore del rapper con la modella francese, e c’è chi sottolinea come questo gesto sia anche una sorta diall’ex moglie di lui,. @authie ? original soundSi tratta del primo gesto pubblico della modella verso, dopo che i due sono stati fotografati mano nella mano, tra pranzi e yacht, al Gran Premio di Formula 1 di Monaco la scorsa settimana.