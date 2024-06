Fonte : lanazione di 3 giu 2024

Da lì non venne più rimossa, se non per ragioni di sicurezza durante la seconda guerra mondiale (1940-1946), quando venne anche restaurata da Bruno Bearzi, per conto delle fonderie Marinelli, finché dopo le celebrazioni medicee del 1980, essendo stato constatato un avanzato stato di degrado del bronzo, fu deciso di sostituirla in esterno con una copia e di trasferirla nella Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio.

Firenze Giuditta e Oloferne tornano a splendere a Palazzo Vecchio