Fabbri para tre rigori Apecchio va in paradiso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) VIRIDISSIMA4 CSI DELFINO FANO 1 (dopo calci di rigore) VIRIDISSIMA, Vernarecci (16’ sts Aboh), Braccalenti, Scardacchi, Ruci, Mattiacci (7’ pts Bernardini), Materni (22’ st Pierotti), El Karouachia, Salciccia (40’ st Rossi), Fraternali (5’ st Mouaoui), Fall. All. Lulli CSI DELFINO FANO: Santini, Gargiulo (28’ st Rossi), Marangoni, Ceccacci (16’ sts Cutini), Vichi, Martinelli, Sanchioni, Bellocchi (3’ pts Policaro), Ciacci, Agostini (3’ pts Caso), Galdenzi (13’pts Sorcinelli). All. Vitelli Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 25’ pt autorete Braccalenti, 27’ st Mouaoui (rig.). La Viridissimasale in Prima categoria dopo 120 tiratissimi e combattutissimi minuti di gara e l’epilogo dei calci di rigore.