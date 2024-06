Euro 2024 ecco gli operatori di scommesse con le migliori performance online

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – Mancano poco più di dieci giorni al fischio d’inizio di, l’evento calcistico più atteso dell’anno che catalizzerà l’attenzione di milioni di appassionati in tutto il Vecchio Continente. Glipei rappresentano anche un’occasione di crescita per tutti glidiin Italia, un settore che segue un trend in tendenza ascendente, passato dagli 11,1 miliardi didi raccolta del 2022 ai 13 miliardi del 2023, con una crescita del +15,1%, secondo i dati forniti dall’Agimeg, l’agenzia giornalistica sul mercato del gioco. Per avere un termine di paragone, basta ricordare che, secondo i dati forniti dal Bilancio integrato della Figc, solo la finale di2020 tra Italia e Inghilterra ha generato 30,8 milioni diin, configurandosi come l’evento con piùsportive nella storia italiana.