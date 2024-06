Chi è Claudia Sheinbaum | la prima Presidente donna del Messico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Guiderà il paese per i prossimi sei anni Si chiamaed è la nuovadel, lache guiderà il paese e lo farà per i prossimi sei anni. Lei era la candidata di Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena), il partito deluscente Andrés Manuel López Obrador. Ma chi è? Ha 62 anni, nata nella capitale, Città delè laureata in ingegneria ed è anche una ricercatrice. Cresciuta in una famiglia ebrea è anche originaria dalla Lituania e della Bulgaria. I genitori sono il chimico CarlosYoselevitz e la biologa Annie Pardo Cemo, professoressa della Facoltà di Scienza dell’UNAM. È stato proprio il padre ad arrivare dalla Lituania 20 anni fa.è oggi divorziata: nel 1987 ha sposato il olitico Carlos Ímaz da cui ha avuto una figlia Mariana Imaz Gispert e un figlio acquisito, Rodrigo Imaz Gispert.